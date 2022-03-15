Тимати подарил миллион должнику, пожелавшему остаться неизвестным

Рэпер Тимати, который решил увеличить число своих подписчиков во «ВКонтакте», разыграл среди поклонников миллион рублей.

Артист объявил, что заветная сумма достанется тому, кто станет миллионным подписчиком его паблика в ВК, и сдержал слово. Однако определить победителя оказалось совсем не просто.

«Отследить в момент добавления, кто стал миллионным подписчиком у меня в VK, не получилось, так как одни и те же люди в последние пять минут специально отписывались и добавлялись. Поэтому пришлось двое суток считать вручную… — сообщил Тимати 14 марта в другой социальной сети. — Мне помог техсервис, и спустя сутки у нас есть победитель, которому сегодня мной был сделан перевод».

Рэпер опубликовал скриншот чека о переводе суммы через Сбербанк, однако имя и другие данные получателя скрыл.

«Получатель попросил не публиковать ФИО, так как должен кому-то денег и не хочет отдавать, зато сказал об этом честно», — пояснил Тимати свою конспирацию.

Конечно же, такой расклад не устроил десятки подписчиков звезды, которые яро боролись за заветное миллионное место. В комментариях появилось множество возмущенных высказываний от тех, кто уверен, что именно он был миллионным, а Тимати отправил приз не тому.

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