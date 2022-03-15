По стопам родственника: брат-военный Максима Галкина много лет назад купил дом в Израиле

Телеведущий вместе с женой Аллой Пугачевой, по слухам, находится сейчас именно в этой стране.

Певица Алла Пугачева вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным и детьми — Лизой и Гарри — сейчас, по слухам, находится в израильской Кесарии.

Как говорила не так давно звезда, «Каникулы, отпуск, лечение — это не эмиграция». В Россию Примадонна обещала обязательно вернуться. Правда, не уточнила, когда именно.

Сейчас Пугачева отдыхает с семьей в Кесарии, снимает там уютную виллу. Хотя у брата Максима Галкина Дмитрия в Израиле тоже есть дом, где не раз гостила звезда. Возможно, близкие родственники уже встретились в Израиле, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что брат Максима Галкина Дмитрий на восемь лет старше телеведущего. Он — бывший военный, занимается бизнесом, бывший продюсер, один из учредителей продюсерского центра «Центум» в Москве.

Любопытно, что Дмитрий Галкин с 2006 года — президент «Военно-промышленной компании». Эта фирма является партнером государства в области оснащения Вооруженных Сил и других военизированных структур бронетехникой и ее сервисным обслуживанием.

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