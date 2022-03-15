Сандра Буллок решила сделать перерыв в актерской карьере ради детей

Актриса-трудоголик хочет больше времени проводить с приемными сыном и дочерью.

Закончив работу над фильмом «Затерянный город», оскароносная актриса Сандра Буллок решила сделать перерыв в актерской карьере.

57-летняя артистка не знает, как долго продлится ее отдых, но сейчас она хочет быть «в том месте, которое делает ее самой счастливой», то есть дома с детьми. Напомним, у звезды подрастают 12-летний сын Луи и 10-летняя дочь Лейла. Оба приемные.

«Я очень серьезно отношусь к своему делу, когда я на работе, — сказала актриса изданию ET Canada, отметив, что трудится в режиме 24/7. — И я просто хочу быть 24/7 со своими детьми и семьей».

Буллок собирается побыть хорошей мамой, удовлетворяя все потребности детей, а также лично контролируя, чтобы они не подхватили коронавирус.

больше по теме Ченнинг Татум поднял Сандру Буллок на руки и прыгнул с ней в бассейн Так актер отметил завершение съемок своего нового фильма «Затерянный город».

Добавим, что в новом фильме «Затерянный город» Сандра снялась в компании самых обворожительных мужчин Голливуда: Брэда Питта, Ченнинга Татума и Дэниела Рэдклиффа. Премьера картины в России должна была состояться 7 апреля, но на данный момент она отменена из-за спецоперации по освобождению Донбасса.

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