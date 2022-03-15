Подальше от Канье: новый бойфренд Ким Кардашьян полетит в космос за деньги

Звезда шоу Saturday Night Live, американский комик Пит Дэвидсон собрался в космос. 23 марта 2022 года он отправится на орбиту (всего на несколько минут) на шаттле коммерческого проекта Blue Origin Джеффа Безоса.

Как сообщает издание Vanity Fair, в январе комедиант и его новая девушка Ким Кардашьян поужинали вместе с известным миллиардером, тогда же наверняка и договорились об этом полете. Естественно, Пит полетит не один, а в компании богатых бизнесменов и ученых.

В социальных сетях уже пошли шутки о том, что таким образом Дэвидсон пытается спрятаться от рэпера Канье Уэста — бывшего мужа Ким, который мечтает расправиться с новом бойфрендом экс-супруги. Недавно Пит заявил в соцсетях, что не боится ревнивого музыканта, и наговорил ему много неприятных вещей. Теперь вот, якобы, рвет когти подальше от земли.

Но у нас другая версия происходящего. Скорее всего, дорогой полет в космос для своего милого оплатила богачка Ким, которая сама летает по миру на эксклюзивном частном самолете. Подарила возлюбленному мечту, так сказать. Лишь бы эти отношения не закончились так же быстро, как и предыдущие романы Пита.

Кстати, в Saturday Night Live Дэвидсон уже играл астронавта. Теперь хоть узнает, что такое невесомость, на личном опыте.

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