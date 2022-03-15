«Пенсия приличная – тысяч пятьдесят в месяц»: Кравец рассказала о жизни Светличной после больницы

Как отметила певица, каких-то больших торжеств актриса по случаю приближающегося дня рождения не планирует.

Певица Алена Кравец заявила, что ее хорошая знакомая актриса Светлана Светличная не планирует каких-то громких торжеств по случаю своего дня рождения. В мае ей исполнится 82 года.

Как заметила Кравец, у Светличной сегодня не то настроение. Да и состояние здоровья оставляет желать лучшего. При этом, как заверила Кравец, звезда «Бриллиантовой руки» живет как обычный пенсионер.

«Пенсия у нее приличная — тысяч пятьдесят в месяц. Она не жалуется и говорит, что ей на скромную жизнь хватает». Алена Кравец

Напомним, что Светлана Светличная не так давно угодила в больницу. После выписки она находится дома под присмотром близких людей, сообщает 5-tv.ru.

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