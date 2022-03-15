«Алла с метлой не бегает, хотя может»: что говорил Галкин о Пугачевой до отъезда за рубеж

Шоумен Максим Галкин со своей семьей не так давно покинул Россию и находится за рубежом. Скорее всего, в Израиле. При этом на чужбине звездам, судя по всему, приходится обходиться без многочисленной прислуги, которая была у них в деревне Грязь в их знаменитом замке.

Ранее Галкин в интервью Арману Давлетярову говорил, что им с женой не привыкать жить без прислуги. До переезда в замок в деревню Грязь они жили в обычной квартире.

«Алла с метлой не бегает, хотя может. Алла — потрясающая хозяйка, потрясающая, и когда мы жили на квартире в Москве, у нас вообще никого не было, так сказать, в услужении. Мы сами все делали по дому. В этом был определенный кайф. Но когда дом, когда дети, когда объемы, все уже тут, без помощи добрых людей, которые готовы свою жизнь на нас тратить, невозможно». Максим Галкин

больше по теме Отдали почти два миллиона евро: когда Пугачева и Галкин оформили своим детям гражданство Кипра Примадонна вместе с семьей сейчас находится за рубежом.

Напомним, что недавно Алла Пугачева вышла на связь с подписчиками. Примадонна заметила, что речи о ее эмиграции не идет. В родную страну она вернется, но несколько позже.

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