По словам пианиста, для него всегда была важна свобода выбора.

Пианист Лука Затравкин заявил, что будет в ближайшее время налегать на картошку после закрытия сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».

«Наши деды и прадеды ели запеченную в мундире картошку, а если в нее положить сыр да масло сливочное, да еще какие-то вкуснейшие наполнители…» Лука Затравкин

По словам Луки Затравкина, вес которого равен 270 килограммам, для него всегда было важно иметь выбор — есть либо булки, либо картошку. Сейчас, к сожалению, его такой возможности лишили, сообщает «СтарХит».

Ранее Лука Затравкин приковал себя наручниками к двери одного из американских ресторанов быстрого питания. Таким образом он выразил свой протест против закрытия заведений. Сын художника Никаса Сафронова в итоге получил штраф за свои действия.

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