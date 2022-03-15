Отдали почти два миллиона евро: когда Пугачева и Галкин оформили своим детям гражданство Кипра

Примадонна вместе с семьей сейчас находится за рубежом.

Певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин вместе с детьми, по слухам, уехали в Израиль. Они находятся в курортном городке Кесария.

Между тем еще в 2018 году звезды оформили своим детям – Лизе и Гарри Галкиным – гражданство Кипра. Причем тогда, как заверял юрист Семен Погосян, знакомый с ситуацией, они выложили почти два миллиона евро.

Как говорил Погосян, на Кипре у Галкина и Пугачевой есть недвижимость. Параллельно с ее покупкой они и стали оформлять гражданство другой страны.

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«Сначала получают гражданство родители, а потом через месяц-полтора — и дети», — говорил Погосян «Комсомольской правде».

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию. При этом недавно Примадонна вышла на связь и объяснила, что речи об эмиграции не идет. В родную страну она обязательно вернется.

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