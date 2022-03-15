«С чистого листа»: перебравшийся на новое место Игорь Николаев пытается с трудом обустроиться

Многие звезды были вынуждены уйти с насиженного места и перебраться на новое – социальная сеть Instagram была признана запрещенной на территории страны. 62-летний певец и композитор Игорь Николаев, как и другие его коллеги, решил не отставать от мигрировавших из одной соцсети в другую и поспешил завести себе аккаунт во «Вконтакте».

Однако, музыкант признался, что переезд дался ему нелегко. Заведя страничку, он обратился к вновь прибывающим вслед за ним подписчикам.

«С чистого листа. Пока как-то все непонятно. Буду пытаться обустраиваться на новом месте!», — написал артист.

Кстати, во «Вконтакте» оказалось много звезд, которые уже были зарегистрированы в этой соцсети. Клава Кока, например, признавалась, что ей нужно было лишь вспомнить пароль от странички.

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