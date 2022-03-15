«Сил нет»: Рожков объяснил, почему не встречается с шоуменами из «Уральских пельменей» вне сцены

По словам юмориста, они достаточно много времени проводят вместе.

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков в своем канале в «Яндекс-Дзен» ответил на вопросы своих многочисленных и любимых подписчиков.

Некоторым стало интересно, проводят ли шоумены команды время вместе вне сцены. «Как часто вы встречаетесь с коллегами по цеху от «Уральских пельменей» вне сцены?» — прозвучал вопрос от фаната.

«Мы так часто вместе встречаемся на сцене, за кулисами, на репетициях, что уже вне сцены встречаться сил совершенно никаких нет». Андрей Рожков

Напомним, что несколько лет назад в «Уральских пельменях» случился так называемый раскол. Коллектив покинули Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Они создали шоу «Ваши пельмени». Чуть позже из команды ушла Юлия Михалкова.

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