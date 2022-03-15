«Сил нет»: Рожков объяснил, почему не встречается с шоуменами из «Уральских пельменей» вне сцены

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков в своем канале в «Яндекс-Дзен» ответил на вопросы своих многочисленных и любимых подписчиков.
Некоторым стало интересно, проводят ли шоумены команды время вместе вне сцены. «Как часто вы встречаетесь с коллегами по цеху от «Уральских пельменей» вне сцены?» — прозвучал вопрос от фаната.
«Мы так часто вместе встречаемся на сцене, за кулисами, на репетициях, что уже вне сцены встречаться сил совершенно никаких нет».
Напомним, что несколько лет назад в «Уральских пельменях» случился так называемый раскол. Коллектив покинули Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Они создали шоу «Ваши пельмени». Чуть позже из команды ушла Юлия Михалкова.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.