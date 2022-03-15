Из авокадо, помидора и хумуса: Подольская показала, как готовит себе постный завтрак с овощами

Певица Наталья Подольская старается сейчас соблюдать Пост. Ежедневно она начинает день с постного завтрака, рецепт которого подписчики в соцсетях простят у нее уже давно. Наконец, звезда сняла видео, на котором показала, как готовит утренний перекус.

«Нам понадобится вот такая тортилья, лепешка. Авокадо, помидор, хумус. Потом просто нарезаем авокадо, нарезаем помидор мелкими кубиками», — и показала, как это делает она сама.

Нарезанные овощи посолить, поперчить. Хумус намазать на тортилью, с одной стороны, всыпать на нее овощи и скрутить в ролл или конвертик. Затем обжарить с двух сторон на сковородке до золотистой корочки. «Вот так вот я завтракаю обычно», — резюмировала артистка.

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