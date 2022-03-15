«Пять «жирных» лет»: продюсер раскрыл, сколько сотен миллионов долларов Лобода заработала в России

Украинская певица давно отказалась от гражданства своей страны в пользу европейского паспорта

Уроженка Киева, певица Светлана Лобода, обливаясь слезами и демонстрируя вторую неделю высокий патриотизм в своем микроблоге, как выяснилось, давно променяла украинский паспорт на европейское гражданство.

С той же легкостью артистка «плюнула в колодец», из которого «пила» много лет – осудила Россию за спецоперацию по защите Донбасса от неонацистов.

Продюсер, организатор звездных концертов Кирилл Чибисов поведал сайту ФАН не только о том, что Лобода давненько является гражданской Республики Мальта, куда перевезла родственников, но и отныне может не работать.

«У нее, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять «жирных» лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты, когда у тебя на счету лежат 200–300 миллионов долларов. Все эти слезы по поводу Украины — заказные. Ничего они не льют. Они сидят у себя у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубаи полетел, кто в Марбелью. Никто не сидит в Киеве», — подчеркнул продюсер.

Накопленные миллионы долларов, которые экс-солистка «ВИА Гры» заработала в основном на территории России, легко обеспечат ей безбедное существование в Европе.

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