«Дефолт обязательно когда-нибудь будет»: Андрей Рожков из «Уральских пельменей» — об экономике

По словам шоумена, надо всегда иметь про запас пять банок тушенки и мешок гречки.

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков в своем канале в «Яндекс-Дзен» ответил на вопросы подписчиков. Некоторые поинтересовались у него, что будет с российской экономикой в ближайшее время.

«Ну я в этой области, конечно, большой специалист. Я думаю, что дефолт обязательно когда-нибудь будет. Когда это случится, я не знаю, но надо быть готовыми к таким вещам и иметь какую-то подушку безопасности: пять банок тушенки и мешок гречки». Андрей Рожков

При этом Андрей Рожков заявил, если у человека есть голова на плечах и руки растут из нужного места, то все с ним будет хорошо. Предложений о работе на рынке труда, как он считает, сегодня огромное количество. Возможностей, как он заметит, очень много. По его мнению, надо просто оглянуться, принять правильное решение и заниматься любимым делом.

Напомним, что Андрей Рожков выступает вместе со своим коллегой Вячеславом Мясниковым в шоу «Ваши пельмени». Они много гастролируют по городам России.

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