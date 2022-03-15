Массажи, SPA-процедуры, витаминные и омолаживающие капельницы: чем занимается Пугачева в Израиле

Примадонна частый гость в одной из клиник Кесарии, владеет которой бывший россиянин.

Певица Алла Пугачева, которая, по слухам, находится сейчас в израильской Кесарии, проходит в этой стране необходимые для здоровья процедуры: на дому ей делают специальные массажи и SPA-процедуры, а также витаминные и омолаживающие капельницы.

Также стало известно, что Алла Пугачева посещает одну из израильских клиник. Ей владеет бывший россиянин, уехавший за рубеж на постоянное место жительства.

Кстати, уже давно говорят, что феноменальная стройность 72-летней Примадонны – заслуга именно израильских врачей, сообщает woman.ru.

Ранее Алла Пугачева говорила, что всегда с радостью посещает Израиль. Правда, в последние годы это сделать ей было невозможно из-за пандемии.

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