Довольные и загорелые: Лиза и Гарри Галкины вдвоем гуляют по израильским улочкам в отпуске

В некоторых телеграм-каналах стало появляться фото, на кадрах которого можно увидеть Лизу и Гарри Галкиных, детей певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, гуляющих по израильским улочкам в Кесарии.
Правда, сразу стоит оговориться, что подлинность этого кадра не подтверждена. Не исключено, что снимок был сделан вовсе не в Израиле. В Кесарии днем сейчас не настолько жарко, чтобы гулять детям в шортиках и футболках.
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин, по слухам, снимают дом в Кесарии. Любопытно, что несколько лет назад Алла Пугачева даже подумывала о переезде в «место силы», где ей очень нравится, сообщает woman.ru.
Добавим, что в Кесарии любят проводить время многие богачи и состоятельные люди со всего света. Здесь неимоверно красиво в любое время года.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.