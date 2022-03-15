Певица Ольга Кормухина в телеграм набросилась с критикой на режиссера Тимура Бекмамбетова, который покинул страну и находится в Израиле.

«Не многовато ли «израильтян» стало в новостной повестке последних дней? То себя всей толпой туда резко здоровье поправлять, то оттуда нам оценки ставят, как школьникам. Нет, уж, робяты! Умерла так умерла! У вас — своя свадьба, а у нас – своя». Ольга Кормухина

Ранее Тимур Бекмамбетов назвал происходящее в последние недели «грандиозным бедствием». При этом сам он с началом спецоперации покинул страну.

«Мир, в котором мы привыкли жить, развалился в одночасье, душераздирающе это видеть», — сказал, в частности, Тимур Бекмамбетов в интервью западной прессе.

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