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«Возвращаемся в режим»: Каролина Севастьянова в кроп-топе и мини-шортиках блеснула точеной фигурой

Красавица отправилась в спортзал.

«Возвращаемся в режим»: Каролина Севастьянова в кроп-топе и мини-шортиках блеснула точеной фигурой
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Гимнастка Каролина Севастьянова легко и быстро смогла «переехать» из запрещенного Instagram в новую для себя соцсеть Telegram. И теперь старается обосноваться в нем так же уютно, делясь мыслями, фото и видео с растущей в канале аудиторией.

Теперь красотка сообщила, что возвращается к привычной жизни. Она стала выходить в свет, старается наряжаться и демонстрировать свои аутфиты онлайн-публике. А в этот раз сообщила, что возобновила походы в спортзал.

«Возвращаемся в хороший режим», — подписала фото спортсменка.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Севастьянова предстала на снимке из спортзала в мини-шортиках и кроп-топе, подчеркнувших точеную талию красотки и стальной пресс. Хоть гимнастка и покинула большой спорт в 2012 году, она не перестает следить за физической формой в любительском режиме.

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