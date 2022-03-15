«Выглядит трусостью и предательством»: психолог дала характеристику отмалчивающимся звездам

Блогер и психолог Вероника Степанова считает, что знаменитости, которые набрали в рот воды, просто «навалили в штаны».

С начала спецоперации России по защите Донбасса многие звезды покинули нашу страну. Кто-то объяснил скоропостижный отъезд отпуском, как Ксения Собчак, кто-то – каникулами и лечением, как Алла Пугачева. Некоторые просто пропали с радаров, телефоны отключили и не высовываются, как Наташа Королева.

Психолог и блогер Вероника Степанова, известная своими хлесткими высказываниями в Сети, снова высказалась относительно звезд, которые будто набрали в рот воды. По ее мнению, знаменитости не имеют права прятаться сейчас, когда простым людям важны их поддержка и мнение.

«Не перестаю удивляться популярным людям, навалившим в штаны. Ты не имеешь права так долго молчать, говори! Поддержи людей, которые преданно слушали тебя столько лет. Не бросай их, всех тех, кто верил тебе и сегодня, как никогда, нажалуется в твоей поддержке. Долгое молчание или перевод темы на «давайте поговорим о бубликах» выглядит как трусость и предательство», — написала специалист.

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