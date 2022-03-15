«Все эти слезы по поводу Украины — заказные»: продюсер Чибисов прошелся по украинским звездам и их патриотизму

Украинские артисты Макс Барских, Светлана Лобода, Настя Каменских, Потап и другие патриоты первыми осудили спецоперацию России на Украине.

Они по сей день постят в запрещенной социальной сети Instagram фото и видео с улиц Незалежной, льют слезы и не могут остановить потоки ненависти и оскорблений в адрес России.

Но музыкальный продюсер Кирилл Чибисов убежден, что все они играют на публикую, их слезы и патриотизм заказные. Например, та же Лобода, как рассказал деятель сайту ФАН, давно и уютно обжилась в Европе и отказалась от украинского гражданства.

«У нее, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять «жирных» лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты. Когда у тебя на счету лежат 200–300 миллионов долларов. Все эти слезы по поводу Украины — заказные. Ничего они не льют. Они сидят у себя у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубай полетел, кто в Марбелью. Никто не сидит в Киеве».

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