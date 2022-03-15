Леди в черном: Каролина Севастьянова в мини-платье с декольте на запах позировала себе для селфи

26-летняя олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова уютно обосновалась в Telegram и стала активнее общаться с подписчиками, которые последовали за ней из заблокированного в стране Instagram.

Девушка делится не только мыслями, обсуждает новости, но и публикует свои фото и видео. На новом снимке Севастьянова предстала в черном платье на запах, подчеркнувшем красивое декольте гимнастки.

«Нарядилась», — подписала фото красотка.

Кстати, Севастьянова в новой соцсети оказалась столь активной, что уже смогла пройти верификацию и обзавелась заветной синей галочкой.

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