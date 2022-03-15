«Патриотка» с европейским паспортом: Лобода отказалась от гражданства Украины

Певица родилась в Киеве, но сейчас живет на берегу моря.

Экс-солистка группы «ВИА Гра», певица Светлана Лобода, как выяснилось, давно отказалась от украинского гражданства. Звезда родилась в Киеве, но после того, как карьера артистки пошла в году, перебралась в Москву и стала зарабатывать миллионы.

Затем Лобода купила, как она выражалась, домик у моря. Оказалось, что речь идет о Республике Мальта. Это маленькое государство входит в Евросоюз, находится на побережье Средиземного моря. И паспорт этой страны она получила, скорее всего, как инвестор.

С началом спецоперации России на Украине Лобода осудила действия нашей страны и скрылась за границей. С ней уже прекратил сотрудничество медиахолдинг «Русская медиагруппа», в состав которого входят в том числе русскоязычные радиостанция «Русское радио» и телеканал RU.TV.

«Переживать за Лободу не стоит. Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства. Лобода давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем: популизм, и так далее, — рассказал продюсер Кирилл Чибисов агентству ФАН.

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