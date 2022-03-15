На Первом канале после инцидента в прямом эфире начали проверку

Телезрители Первого канала вечером 14 марта увидели не совсем привычную картину в прямом эфире вечерней программы «Время». В какой-то момент за спиной ведущей Екатерины Андреевой появилась посторонняя женщина с плакатом.
Екатерина Андреева. Фото: кадр из эфира «Первого канала»
На Первом канале сообщили РИА Новости: «В прямом эфире программы «Время» действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», — рассказали РИА «Новости» на Первом канале.
Сама Екатерина Андреева позже в своем микроблоге рассказала, как ей удалось не растеряться в этот момент. У нее стальная выдержка, которую она сформировала не только за счет многолетнего опыта, но и благодаря йоге.
«Стой как скала, что бы ни случилось! Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Из йоги», — объяснила знаменитость.
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