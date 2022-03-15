Богатырь родился: ставшая мамой Алена Рапунцель сообщила рост и вес малыша

У нее родился еще один сынок.

Экс-звезда «Дома-2 «Алена Рапунцель сообщила в микроблоге счастливую новость – она стала мамой. Это вторые роды девушки, и встреча с малышом была очень долгожданной, поскольку состоялась на неделю позже запланированного.

Кадры из родзала Алена Рапунцель вела практически онлайн, рассказывая о самочувствии и обстановке. Когда малыш появился на свет, звезда реалити вышла на связь снова и сообщила радостную новость.

Кроме того, Рапунцель озвучила метрику крохи. Мальчик родился богатырем с весом 3806 граммов и ростом 54 см. Это второй сын Алены от второго брака с Ильей Семиным. Первенцем стал Богдан, рожденный в браке с Ильей Яббаровым.

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