С акцентом на щиколотки: Стеша Маликова в укороченных брюках и сандалиях «дяди Гены» предстала на шопинге

Стеша Маликова является дочкой известного певица Дмитрия Маликова. Если раньше она училась не совсем хорошо и боялась не поступить в вуз, то теперь наследница артиста уже выпускница МГИМО и юная бизнеследи.

Еще во время учебы она создала свой бренд одежды. Ей удалось открыть шоурум и теперь модница тратит все силы на развитие. Не так давно она устроила модную фотосессию, чтобы представить новую коллекцию одежды.

Сама Стеша старается следить за модными тенденциями. На днях она показала, как можно носить кожаные шорты, чтобы выглядеть сдержанно.

А вот 14 марта бизнеследи запечатлелась в укороченных брюках серого цвета, футболке и рубашке оверсайз в клетку. Ее лук дополнили сандалии «дяди Гены», как их называет эксперт в моде Эвелина Хромченко. Дочка Маликова покрасовалась в наряде в стиле кэжуал во время шопинга в Дубае.

Примечательно, что Стеша использовала несколько трендов. Она также сделала акцент на стройные щиколотки. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Как мне нравятся ваши образы», «Талия такая узенькая», «Ну просто тростинка», «Я б не узнала», «Какая крутая рубашка», «Какая городская модница», «У вас прям идеальное попадание в наряды», «Ноги красивые», «Какое интересное сочетание вещей», — стали комментировать кадр пользователи Сети.

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