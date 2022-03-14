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«Что за озорная девчонка!»: Порошина укоротила волосы, покрасилась и стала выглядеть моложе

Звезда рассталась со своим коронным блондом.

«Что за озорная девчонка!»: Порошина укоротила волосы, покрасилась и стала выглядеть моложе
Мария Порошина. Фото: Global look press

48-летнюю Марию Порошину российские зрители полюбили блондинкой, со светлыми волосами актриса была практически весь расцвет своей карьеры.

Однако сейчас любимица публики решила удивить своих поклонников, представ на публике с короткой стрижкой, челкой и темным цветом волос. Почитатели артистки были впечатлены, увидев ее фото в личном блоге. Многие сочли, что звезда в таком образе выглядит намного моложе.

Мария Порошина. Фото: соцсети

«Что за озорная девчонка!», «Помолодела Мария», «Вам так лучше», «Ну очень идет короткая стрижка!», «Просто минус десять лет», — отметились фолловеры.

К слову, в молодости Мария Порошина как раз была темноволосой шатенкой, а ее возлюбленный Гоша Куценко носил длинные локоны вместо своей фирменной лысины. Мы об этом писали раньше.

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