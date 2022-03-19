Актрисы, сыгравшие русскую императрицу Елизавету

Если бы Елизавета Петровна узнала, сколько фильмов и сериалов посвящено жене ее племянника Екатерине, она бы не на шутку обиделась.

Конечно, величия Екатерины никто не оспаривает, но и Елизавета сделала для страны немало, а ее киношники словно не замечали. Если императрица и появлялась на экране, то чаще всего в картинах, посвященных Екатерине.

По сути, сериал «Елизавета», который скоро увидят зрители канала «Россия», будет первым, в котором сыгранная Юлией Хлыниной дочь Петра Великого находится в центре внимания. Тем не менее многие предшественницы Хлыниной запомнились зрителям — даже оставаясь в силу сценарных причин на втором плане, актрисы создавали сильные образы.

Наталья Сайко (1986)

Именно при Елизавете, по праву слывшей покровительницей науки и искусств, был открыт Московский университет, поэтому появление императрицы в фильмах о Михаиле Ломоносове буквально напрашивалось. В чрезвычайно популярном в середине 80-х сериале Александра Прошкина «Михайло Ломоносов» Елизавету сыграла Наталья Сайко.

Елена Цыплакова (1987) и Наталья Гундарева (1991)

Сериал о похождениях отважных гардемаринов превратился в долгоиграющую сагу, в первой части которой («Гардемарины, вперед!») в образе Елизаветы Петровны появилась Елена Цыплакова. Но во второй части («Виват, гардемарины!») произошли изменения как среди основных героев, так и второстепенных.

От Владимира Шевелькова роль гардемарина Оленева перешла к Михаилу Мамаеву, а образ Елизаветы достался Наталье Гундаревой. Народная артистка РСФСР сыграла Елизавету и в третьей части — «Гардемарины III».

Юлия Ауг (2014)

Нетрудно понять, кому посвящен сериал «Екатерина», но и нельзя не признать, что сыгранная Юлией Ауг Елизавета является в нем сюжетообразующим персонажем. По сути, новый сериал с Юлией Хлыниной является предысторией (или приквелом) «Екатерины».

Кто еще

Играли императрицу и западные актрисы, самыми заметными из которых были англичанка Ванесса Редгрейв и француженка Жанна Моро. Первая сыграла Елизавету в телефильме 1991 года «Молодая Екатерина» (на фото обладательница «Оскара» с Франко Неро, которому досталась роль графа Воронцова). Жанна Моро тоже примерила образ Елизаветы в картине, повествующей о ее более известной, скажем так, коллеге — случилось это в телефильме «Екатерина Великая», в котором ведущую партию исполнила Кэтрин Зета-Джонс.

Также в разные годы Елизавету играли Татьяна Окуневская («Давид Гурамишвили», 1946), Тамара Алёшина («Михайло Ломоносов», 1955), Валентина Панина («Баллада о Беринге и его друзьях», 1970), Мария Кузнецова («Фаворит», 2005), Ольга Самошина («Пером и шпагой», 2007), Наталья Суркова («Великая», 2015).

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