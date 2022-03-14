«Ничего, я перед зеркалом выступлю»: сбежавший в Израиль Галкин прервал молчание

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми улетел в Кесарию.

Максим Галкин и Алла Пугачева тайно покинули Россию и улетели в Израиль. Звезды долгое время не говорили, куда они пропали, обеспокоив своих поклонников.

Однако позже Примадонна подтвердила, что она за границей, но завила, что вернется на родину, подправив здоровье и отдохнув.

В это время в аккаунтах социальных сетей Максима Галкина разыгрались нешуточные страсти, многие почитатели юмориста не приняли его позицию и осудили за побег из страны, в то время как она переживает не самые простые времена.

Выдержав несколько дней, муж Аллы Пугачевой все-таки вступил в перепалку с подписчиками, заявив, что он не боится потерять популярности и своих денег. «Ничего, я перед зеркалом выступлю», — заявил в личном блоге Галкин.

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