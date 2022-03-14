«Мне было крайне неловко»: Лука Сафронов объяснил, зачем приковал себя к «Макдоналдсу»

В связи со сложной мировой обстановкой, все больше зарубежных компаний уходят с российского рынка. 14 марта закрыл свои двери известный во всем мире ресторан «Макдоналдс». И хотя в компании говорят, что только временно приостановили работу, но этот факт не успокоил любителей фастфуда. Накануне закрытия, у ресторанов был настоящий ажиотаж и даже акции протеста.

В центре внимания оказался сын известного художника Никаса Сафронова. В Москве молодой пианист Лука Затравкин приковал себя наручниками к двери ресторана на Пушкинской площади. Закончилось все поездкой в полицейский участок и штрафом.

«Мне было крайне неловко, я в первый раз в жизни совершал преднамеренное правонарушение, и в этой роли я чувствовал себя крайне некомфортно», — объяснил свои действия Лука Затравкин.

Музыкант уверен, что привлек своим поступком внимание американского правительства. Именно его Затравкин винит в разрушении привычной жизни.

«30 лет они получали десятки миллионов долларов, 30 лет из каждого утюга, приемника, телевизора звучала песня про большой бутерброд, реклама «вот, что я люблю», — говорит пианист.

Закрытие сети ресторанов «Макдоналдс», это не единственное, на что была направлена акция протеста пианиста. Он высказал недовольство, что больше нет возможности свободно перемещаться по миру, и посочувствовал домашним животным, которые вынуждены менять привычный для них корм.

«Почему мой кот, который доживает, может быть, последний год и всю жизнь ел один и тот же корм, должен сегодня страдать из-за того, что корм больше не поставляется в Россию?» — заявил Лука Сафронов Пятому каналу.

Надо отметить, что отец знаменитого пианиста был удивлен поступком наследника. Никас Сафронов поделился, что накануне инцидента общался по телефону с сыном, и тот не делился своими планами устроить акцию протеста, сообщает argumenti.ru.

Кстати, не все рестораны сети быстрого питания закрылись 14 марта. В Санкт-Петербурге «Макдоналдс», расположенный на Шереметьевской улице, продолжил обслуживать посетителей, пишет ФАН.

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