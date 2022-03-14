Стало известно, сколько лет Градский не жил с молодой женой

Сестра Александра Градского Наталья решила раскрыть все тайны своего семейства. Женщина заявила, что музыкант довольно продолжительное время не жил со своей последней женой — 37-летней Мариной Коташенко.

«Последние семь лет они жили раздельно. Саша в московской квартире, Марина с детьми за городом. Она привозила детей к нему, сама приезжала на выходные. Иногда он наведывался на дачу», — заявила Наталья.

Женщина считает, что Градский женился на Коташенко только ради детей. По ее словам, он любил сыновей как внуков.

Напомним, более 17 лет Александр Борисович прожил с актрисой Мариной Коташенко, которая родила ему двоих сыновей Александра и Ивана. Лишь незадолго до смерти Градский узаконил отношения с избранницей.

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