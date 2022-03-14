И над Бородиной тоже? Курбан Омаров посмеялся над блогерами, которые потеряли свою площадку

14 марта Роскомнадзор заблокировал на территории России популярную социальную сеть платформы Meta из-за обнаруженных на ней признаков экстремизма.

Кто-то из российских звезд вздохнул с облегчением, заметив, что в этом есть свои плюсы. Например, актриса Ксения Алферова заметила, что на площадке действительно стало слишком много жестокости, а эксперт по стилю Сергей Зверев сказал, что теперь у людей появится больше времени на чтение книг.

Вместе с тем, блогеры-миллионщики не стали скрывать своей печали по поводу ухода с популярной платформы. Например, Ольга Бузова, у которой было свыше 23 миллионов подписчиков, даже разрыдалась, снимая последний эфир для россиян. Не стала скрывать печали и Ксения Бородина, у которой было более 18 миллионов подписчиков в заблокированной социальной сети.

Вместе с тем ее бывший муж Курбан Омаров посмеялся над страдающими блогерами, приведя в пример людей, которые «по 18-20 миллионов подписчиков потеряли». Ровно, как у Ксении Бородиной. «Повеселился», — признался бизнесмен.

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