Как сладко: Боярский-младший показал, чем его соблазняют коллеги

Сейчас Сергей Боярский полностью погружен в работу.

Сын народного артиста Михаила Боярского, Сергей Боярский, недавно возглавил «Единую Россию» в Северной столице.

Являясь Депутатом Государственной Думы, Боярский-младший полностью погружен в свою политическую деятельность. Но, как оказалось, даже политики и общественные деятели не прочь полакомиться вкусными сладостями.

В своем телеграме Сергей Боярский показал, чем он обедает во время перерывов — аппетитными пончиками в сахарной пудре.

«В партии нахожусь, времени на обед нет. Посмотрите, чем меня соблазняют коллеги! Ленинградский бизнес-ланч!» — прокомментировал сын Михаила Боярского.

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