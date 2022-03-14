Как сладко: Боярский-младший показал, чем его соблазняют коллеги

Сын народного артиста Михаила Боярского, Сергей Боярский, недавно возглавил «Единую Россию» в Северной столице.
Являясь Депутатом Государственной Думы, Боярский-младший полностью погружен в свою политическую деятельность. Но, как оказалось, даже политики и общественные деятели не прочь полакомиться вкусными сладостями.
В своем телеграме Сергей Боярский показал, чем он обедает во время перерывов — аппетитными пончиками в сахарной пудре.
«В партии нахожусь, времени на обед нет. Посмотрите, чем меня соблазняют коллеги! Ленинградский бизнес-ланч!» — прокомментировал сын Михаила Боярского.
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