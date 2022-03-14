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«Достойные подарки»: звезда сериала «Лондонград» Ингрид Олеринская вышла замуж

Бракосочетание Ингрид Олеринской и ее избранника состоялось в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

«Достойные подарки»: звезда сериала «Лондонград» Ингрид Олеринская вышла замуж
Ингрид Олеринская. Фото: соцсети

Прекрасной новостью со своими поклонниками поделилась актриса Ингрид Олеринская. В этот понедельник, 14 марта, звезда сериала «Лондонград» вышла замуж за своего возлюбленного.

Примечательно, что актриса пошла в ЗАГС в свой день рождения. 14 марта Ингрид Олеринской исполнилось тридцать лет. Так что, бракосочетание она считает подарком самой себе.

«Что-что, а достойные подарки на день рождения я себе умею делать», — написала Ингрид Олеринская в микроблоге.

Актриса поделилась снимком из Грибоедовского ЗАГСа столицы, на котором запечатлена со своим мужем. Для бракосочетания Ингрид Олеринская выбрала белый брючный костюм.

Ингрид Олеринская показала фото из ЗАГСа
Ингрид Олеринская показала фото из ЗАГСа. Фото: соцсети

Поклонники актрисы тут же принялись поздравлять молодоженов с прекрасным событием в их жизни.

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