«Достойные подарки»: звезда сериала «Лондонград» Ингрид Олеринская вышла замуж

Прекрасной новостью со своими поклонниками поделилась актриса Ингрид Олеринская. В этот понедельник, 14 марта, звезда сериала «Лондонград» вышла замуж за своего возлюбленного.
Примечательно, что актриса пошла в ЗАГС в свой день рождения. 14 марта Ингрид Олеринской исполнилось тридцать лет. Так что, бракосочетание она считает подарком самой себе.
«Что-что, а достойные подарки на день рождения я себе умею делать», — написала Ингрид Олеринская в микроблоге.
Актриса поделилась снимком из Грибоедовского ЗАГСа столицы, на котором запечатлена со своим мужем. Для бракосочетания Ингрид Олеринская выбрала белый брючный костюм.
Поклонники актрисы тут же принялись поздравлять молодоженов с прекрасным событием в их жизни.
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