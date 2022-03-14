«Достойные подарки»: звезда сериала «Лондонград» Ингрид Олеринская вышла замуж

Бракосочетание Ингрид Олеринской и ее избранника состоялось в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Прекрасной новостью со своими поклонниками поделилась актриса Ингрид Олеринская. В этот понедельник, 14 марта, звезда сериала «Лондонград» вышла замуж за своего возлюбленного.

Примечательно, что актриса пошла в ЗАГС в свой день рождения. 14 марта Ингрид Олеринской исполнилось тридцать лет. Так что, бракосочетание она считает подарком самой себе.

«Что-что, а достойные подарки на день рождения я себе умею делать», — написала Ингрид Олеринская в микроблоге.

Актриса поделилась снимком из Грибоедовского ЗАГСа столицы, на котором запечатлена со своим мужем. Для бракосочетания Ингрид Олеринская выбрала белый брючный костюм.

Поклонники актрисы тут же принялись поздравлять молодоженов с прекрасным событием в их жизни.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.