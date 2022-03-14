«У человека нет того, чего он не хочет»: Самбурская похвасталась животом с кубиками, как у качка

35-летняя актриса считает, что люди создают свое настоящее сами.

Настасья Самбурская известна своим сильным и несгибаемым характером. Это качество, к слову, хорошо отражается на ее фигуре.

Звезда в свои 35 лет вылепила тело своей мечты и с гордостью продемонстрировала его публике в своем телеграме, примерив леопардовый топ-бра и облегающие велосипедки.

От глаз фолловеров не ускользнуло, что Настасья хорошенько подкачала свои мышцы, а ее живот в кубиках выглядит просто как у профессионального спортсмена.

«Никогда не понимала слов «у меня недостаточно мотивации». Есть просто отсутствие желания. Если нет мотивации, значит, не особо и хочется. У человека нет того, чего он не хочет», — вдохновила своих подписчиков Самбурская.

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