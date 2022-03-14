Ждет третьего? Ксению Бородину застукали в «звездном роддоме»

39-летняя ведущая Ксения Бородина недавно перестала скрывать, что у нее есть молодой человек.

Ксения Бородина не светит своего нового мужчину на публике, но в социальных сетях частенько хвастается букетиками от него, да и селфи с ним ведущая показывала народу. Правда немного прикрывая лицо. С чем это связано Бородина не объясняет.

И вот новость – издание 7days.ru сообщает, что ее заметили в перинатальном центре «Лапино», где любят рожать отечественные звезды. Да и у Ксении Бородиной обе дочки появились на свет именно здесь.

Напомним, Маруся и Теона имеют разных отцов. Старшая дочка родилась в 2009 году, когда Ксения Бородина была замужем за бизнесменом Юрием Будаговым. Младшая – через 6 лет, в отношениях с предпринимателей Курбаном Омаровым.

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