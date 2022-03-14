Евгения Добровольская развелась с третьем мужем, который младшее ее на 13 лет

57-летняя Евгения Добровольская все же решила начать жизнь с чистого листа. В понедельник, 14 марта, актриса развелась с кинооператором Дмитрием Мананниковым, который младше ее на 13 лет.

«Речь идет только о фактическом расторжении брака», — поделился источник «СтарХита» в суде, где рассматривалось дело.

Дмитрий и Евгения прожили вместе 15 лет. Они воспитывают общую дочь, 13-летнюю Анастасию, девочка останется жить с мамой.

К слову, только на последних сроках беременности Добровольская в 2009 году согласилась отправиться с Мананниковым в ЗАГС. Познакомились же будущие супруги на съемках сериала «Счастье по рецепту» в далеком 2006-м.

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