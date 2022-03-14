«Крупы нет, туалетной бумаги нет! Устроил скандал — выгнали»: Харламов шутканул, как перепутал мебельный магазин с продуктовым

Комик уже во всю блещет юмором в Telegram.

Гарик Харламов вовсю осваивает новые соцсети. Так, в Telegram-канале резидент «Камеди Клаб» постит свежие шуточки на бытовые темы. К примеру, экс-муж Кристины Асмус выдал хохму о том, как устроил скандал из-за пустых полок в магазине, перепутав мебельный с продуктовым.

Комик шутил о том, что опомнился только после того, как его выставили из зала. Разумеется, такими смешными историями юморист хочет приободрить своих подписчиков. Кроме того, Гарик всегда отличался острыми шутками и комичным ерничеством.

«Зашел в магазин. Реально все полки пустые. Ни какой крупы нет, молока нет, туалетной бумаги нет! Устроил скандал. Дали *** (нагоняй. — Прим. ред.) и выгнали. Сказали, что это мебельный», — сыпал шутками в Telegram Гарик Харламов.

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