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И по боку – хлоп! Клава Кока сверкнула прелестями в позе Венеры Милосской в ягодном боди по фигуре

В таком виде артистка приняла участие в новом проекте.

И по боку – хлоп! Клава Кока сверкнула прелестями в позе Венеры Милосской в ягодном боди по фигуре
Клава Кока. Фото: Global look press

Клава Кока, несмотря на непростые времена, продолжает активно работать и участвовать в новых проектах.

В своем телеграме певица показала закулисное селфи в ягодном боди, встав в позу Венеры Милосской.

«Работаем, а вы что делаете?» — спросила знаменитость у своих подписчиков.

Клава Кока. Фото: https://t.me/klavacoca1

«Тоже работаем», «На тебя смотрю, прелесть неземная», «Радуемся, что ты работаешь», «Красивое боди», — откликнулись почитатели Клавы Коки.

Актер Павел Прилучный сейчас тоже не сидит без дела: занят в фильме Сарика Адреасяна. В личном блоге он показал свою коллегу, которую поцеловал в висок. Многие сочли, что она очень похожа на Агату Муцениеце.

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