И по боку – хлоп! Клава Кока сверкнула прелестями в позе Венеры Милосской в ягодном боди по фигуре

Клава Кока, несмотря на непростые времена, продолжает активно работать и участвовать в новых проектах.
В своем телеграме певица показала закулисное селфи в ягодном боди, встав в позу Венеры Милосской.
«Работаем, а вы что делаете?» — спросила знаменитость у своих подписчиков.
«Тоже работаем», «На тебя смотрю, прелесть неземная», «Радуемся, что ты работаешь», «Красивое боди», — откликнулись почитатели Клавы Коки.
Актер Павел Прилучный сейчас тоже не сидит без дела: занят в фильме Сарика Адреасяна. В личном блоге он показал свою коллегу, которую поцеловал в висок. Многие сочли, что она очень похожа на Агату Муцениеце.
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