«Для меня это не артист»: Агата Муцениеце раскритиковала поведение Макса Барских

Актриса пояснила, как было бы правильно себя повести настоящему певцу в такой ситуации.

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. При этом актриса не скрывает, что имеет латвийские корни. Ее родные до сих пор живут в Латвии.

Она надеется, что сможет летом привезти к маме своих детей Мию и Тимофея. Примечательно, что после развода с Павлом Прилучным она живет в отдельной квартире, много путешествует и снимается в новых проектах.

Обычно Агата редко высказывается на острые темы. Но на этот раз многие артисты были удивленны тому, как повел себя украинский исполнитель Макс Барских.

Он не только в плохом свете высказался о России и его гражданах, но и запретил слушать его треки на территории России. Ранее Тимати и Яна Рудковская уже высказались с осуждением его поведения. Муцениеце также была разочарована в певце.

«Даже ситуация с Максом Барских. Я вам скажу, для меня это не артист, человек, который говорит: „Уберите всю мою музыку из страны!“ С такой злостью! Для меня он был бы человечищем, если бы сказал: „Вы знаете, несмотря ни на что, я хочу, чтобы моя музыка радовала сердца людей, потому что люди ни в чем не виноваты“. Потому что от того, что происходит в мире, страдают обычные люди — мы с вами. Я точно знаю даже по своим ситуациям в жизни, что ненависть на ненависть дает ненависть. Вы будете ругаться до потери пульса. И только добро побеждает зло. Когда ты на зло отвечаешь добром. Я категорически против того, что в мире страдают абсолютно все. И реально все страдают. И мы это все поддерживаем злом в ответ», — заявила звезда.

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