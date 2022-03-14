В Москве отменяется масочный режим

Ограничения, связанные с коронавирусом, снимаются в столице с 15 марта. Во вторник жителям Москвы уже можно будет появляться в общественных местах без масок на лице.

Об этом решении сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, ссылаясь на улучшение эпидемиологической ситуации.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», — написал Сергей Собянин в своем блоге.

Он сообщил также об отмене обязательных антиковидных мер на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.

«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — подчеркнул Сергей Собянин.

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