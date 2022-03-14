Два счастья на одном фото: Горбань подловила милейших сына и дочку за общением дома

Мария Горбань поделилась в своем телеграме трогательным снимком со своими наследниками. Актриса подловила момент, как ее семилетняя дочка Стефания общается с семимесячным сыном Ниланом.

Наследница звезды «Кухни» играла в планшет, когда братик подполз к ней. Стеша тут же отложила гаджет в сторону и стала общаться с малышом, который с любопытством смотрел на сестренку.

Фолловеры Горбань пришли в восторг от этого снимка, поблагодарив свою любимицу за позитив, который она дарит людям.

«Маша, ваши посты сейчас, как глоток воздуха», «Милейшие», «Спасибо, что напоминаете нам, что такое настоящее счастье», «Такие лапочки!» — пришли в восторг подписчики.

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