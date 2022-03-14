«Были друзьями, деньги здесь зарабатывали»: Басков — о Данилко и Барских, сливших на россиян свою ненависть

«Золотой голос России» уверен, что едва ли в будущем эти «переобувшиеся» в воздухе артисты будут «пропихивать» свои хиты и клипы у нас на ТВ и радио.

В недавнем интервью Николая Баскова спросили о том, как он относится к феномену «переобувшихся» в воздухе украинских звезд, часть из которых когда-то с радость приезжала в Россию с гастролями, а сейчас сыпет едкими комментариями, утверждая, как это к примеру делает Макс Барских, что своей востребованностью и популярностью они обязаны вовсе не российским поклонникам.

Говоря о подобных метаморфозах, Басков подметил, что эти артисты «плясали» на два рынка: они выступали и на Украине, и в нашей стране. Однако певец сомневается, что в будущем после того, как все маски были сброшены, кто-то захочет крутить их хиты на радио и ставить их клипы на ТВ.

«Артисты, которые работали на два рынка, выступали и на Украине, и приезжали в Россию, и здесь были нашими друзьями, были нашими коллегами, получали премии наши национальные… Они зарабатывали здесь деньги, а теперь вдруг ни с того ни с сего бросили на нас поток негатива и ненависти. Я уверен, что уже принимаются меры для того, чтобы эти артисты не звучали в эфире, чтобы их клипы не крутились. Все рассудит время. Но сегодня все очень остро. И это то же самое, как, если представить, что муж с женой прожили определенное количество лет вместе и потом каждый друг на друга вылил весь негатив и то недовольство, которое как бы оказалось, что за 8 лет они в себе это где-то прятали. Поэтому это как в семье», — приводит «Комсомольская правда» Николая Баскова.

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