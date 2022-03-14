Как облегчить жизнь с помощью гаджетов
Видео
Как приготовить мексиканскую закуску гуакамоле
Видео

Один из главных телехитов, «Патриот», вернулся на ТНТ

Каждый вечер можно насладиться очередной порцией смеха.

Один из главных телехитов, «Патриот», вернулся на ТНТ
Фильм «Патриот». Фото: ТНТ

С 14 марта телеканал ТНТ покажет все серии комедийного хита 2021 года «Патриот». Покажут два сезона подряд, встреча у телевизора — в 18:00.

Саня Кучин в исполнении Антона Жижина стал знаковой фигурой среди киногероев ТНТ. Как сообщил канал, за его увольнительными со службы следит почти каждый пятый зритель страны (доля премьерных серий «Патриота» — 18,6% в категории «14–44» в первом сезоне и 14,3% во втором сезоне).

Кадр из фильма «Патриот». Фото: ТНТ

На ТНТ с Саней познакомились, когда он вернулся после армии и попытался встроиться в мирную гражданскую жизнь: устроился охранником в круглосуточный магазинчик «Мечта», начал добиваться сердца своей бывшей одноклассницы и… бороться с мещанством, разгильдяйством, пьянством и пофигизмом местных обитателей. Но оказалось, что реальная жизнь — это не армия, в которой все устроено четко по уставу. И выяснилось, что с жизненными неурядицами в приказном порядке не разберешься.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

ПатриотСериалсериал «Патриот»ТНТ