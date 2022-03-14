Один из главных телехитов, «Патриот», вернулся на ТНТ

С 14 марта телеканал ТНТ покажет все серии комедийного хита 2021 года «Патриот». Покажут два сезона подряд, встреча у телевизора — в 18:00.

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Саня Кучин в исполнении Антона Жижина стал знаковой фигурой среди киногероев ТНТ. Как сообщил канал, за его увольнительными со службы следит почти каждый пятый зритель страны (доля премьерных серий «Патриота» — 18,6% в категории «14–44» в первом сезоне и 14,3% во втором сезоне).

На ТНТ с Саней познакомились, когда он вернулся после армии и попытался встроиться в мирную гражданскую жизнь: устроился охранником в круглосуточный магазинчик «Мечта», начал добиваться сердца своей бывшей одноклассницы и… бороться с мещанством, разгильдяйством, пьянством и пофигизмом местных обитателей. Но оказалось, что реальная жизнь — это не армия, в которой все устроено четко по уставу. И выяснилось, что с жизненными неурядицами в приказном порядке не разберешься.

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