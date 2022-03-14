Поплавская валялась на полу и безутешно рыдала, когда ее бросил муж

Актриса Яна Поплавская и режиссер Сергей Гинзбург прожили в браке 25 лет. Когда звезда фильма «Про Красную Шапочку» узнала, что муж уходит от нее, она с трудом вынесла удар.

Как все происходило, рассказал на шоу НТВ «Звезды сошлись» ее сын Никита Поплавский.

«Когда ты видишь, как твоя мать плачет на полу в ванной и не может выйти на работу, а я поднимаю ее на себе и говорю: «Мама, мы не можем, мама, встань». И мама встала», — вспомнил наследник Поплавской.

На тот момент ему было 14 лет, переходный возраст. Глядя на страдания матери, Никита долго не мог общаться со своим отцом. Шесть лет не отвечал на его звонки и не хотел принимать от него поздравления с днем рождения.

Яна Поплавская смогла возродить свое душевное равновесие только после встречи в 2015 году своего нынешнего возлюбленного — радиоведущего Евгения Яковлева. Он младше ее на 15 лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.