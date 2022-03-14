«Свадьбу вроде не пережили»: Ольга Бузова поговорила о своем замужестве

Ведущая проекта «Звезды в Африке» Ольга Бузова заявила, что уже и не помнит о своей замужней жизни.

Певица много лет ходит в статусе свободной женщины. И свадьбу с Дмитрием Тарасовым телеведущая забыла. Торжество не было зафиксировано ни в одной из социальных сетей Бузовой. А ведь Ольга делится со своими фолловерами всем, что с ней случается.

Ольга не помнит в деталях свою собственную свадьбу. Певица предпочла забыть жизнь с бывшим мужем.

«Я не боюсь показать свою слабость, ведь вы за это меня полюбили. Я такая, какая есть. Кому-то нравлюсь, а кому-то нет, но я всегда очень искренняя. И честно могу сказать, что не хочу терять свою аудиторию. Не хочу терять связь с вами. Мы вместе пережили очень многое: мой развод, мою свадьбу. Хотя нет, свадьбу вроде не пережили. Я вышла замуж до создания этого профиля — в 2014 году или в 2012-м. Уже и не помню», – призналась Ольга в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Ольга Бузова перед поездкой в Арабские Эмираты навестила любимого человека. Знаменитость приехала в Санкт-Петербург к маме.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.