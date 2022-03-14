«Думал, что потеряю сознание»: Navai рассказал, как тяжело было дышать в маске Джокера

Певец Navai стал героем популярного шоу НТВ «Маска». Артист выступал в костюме Джокера. Кстати, идея маски – полностью его. Двуликую маску и выбор цветовой гаммы Navai придумал сам.

«За время проекта я похудел на 10 килограммов, поэтому костюм пришлось подгонять под меня. После первого выпуска у Джокера также поменялась прическа и ботинки, так как костюмеры, чтобы скрыть мой настоящий рост», — признался артист.

Кстати, в костюме оказалось очень сложно выступать. Navai признался, что ему часто не хватало воздуха.

«Дело в том, что в первом выпуске я через маску не видел вообще ничего, только по прожекторам как-то ориентировался. И в ней совершенно было нечем дышать, я думал, что потеряю сознание. В итоге по моей просьбе добавили отверстия для дополнительного обзора и воздуха — стало намного легче», — добавил певец «Стархиту».

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