Модель Гретта Ведлер: стали известны подробности убийства девушки

На днях пропавшая год назад 22-летняя модель Гретта Ведлер была найдена мертвой. Выяснилось, что к убийству девушки может быть причастен ее бойфренд.
Молодой человек после расправы над моделью еще три дня держал ее тело под кроватью в номере отеля.
На дверь он повесил табличку с надписью «Не беспокоить». Позже он сложил останки девушки в чемодан и спрятал их в гараже загородного дома своих родителей под Липецком.
Мотивом преступления послужили финансовые разногласия между Греттой Ведлер и ее бойфрендом.
«Предварительно установлено, что в московском отеле девушка поссорилась со своим возлюбленным из-за денег, в результате фигурант задушил ее», — приводит «Московский комсомолец» слова анонимного источника в правоохранительных органах.
Как сообщается, подозреваемый в преступлении задержан и дал признательные показания.
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