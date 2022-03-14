Хейли Бибера оказалась в больнице с поражением мозга

Сообщается, что возлюбленную поп-исполнителя Джастина Бибера госпитализировали с поражением мозга.

Хейли Бибер могла пострадать от «ковида». Недавно сам певец переболел коронавирусом. Врачи предполагают, что Джастин заразил жену. И поражение мозга модели оказалось последствием CoViD-19.

Жена 28-летнего Бибера отметила, что столкнулась с проблемами опорно-двигательного и речевого аппарата. 25-летняя американская модель подумала, что у нее случился инсульт.

«Я завтракала вместе с мужем, когда все началось. Меня отвезли в больницу. Врачи сказали, что у меня в мозгу образовался маленький тромб, но мое тело справилось с этим самостоятельно, и мне стало легче в течение нескольких часов», – рассказала Хейли в беседе с TMZ.

Когда знаменитость привезли в больницу, у нее обнаружили тромбоз мозга. К слову, через несколько часов после госпитализации Хейли стало лучше и ее отпустили домой.

Напомним, ранее Джастин Бибер трогательно поздравил жену с 25-летием. Артист признался, что его сердце принадлежит блондинке.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.