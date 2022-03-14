Отец Меган Маркл желает выступить против дочери в суде

Отец Меган Маркл затаил обиду на дочь и хочет рассказать правду в суде.

Родитель возлюбленной принца Гарри встал на сторону старшей наследницы. А вот к Меган Маркл Томас Маркл окончательно охладел.

Отметим, что в 2016 году весь мир узнал об отношениях Меган Маркл и принца Гарри. Родственники будущей герцогини Сассекской не скупились на многочисленные интервью и комментарии журналистам. Меган Маркл не нравилось, что родня зарабатывает на ее имени. После этого Меган Маркл рассорилась с родителями и старшей сестрой.

Отношение родственников к Меган тоже поменялось. К слову, старшая сестра королевской особы Саманта обвинила Меган в оскорблении ее во время интервью Опре Уинфри.

Отец сестер встал на сторону Саманты. Томас Маркл заявляет, что его младшая дочь лжет о своем трудном детстве. По словам Томаса, Меган получила блестящее образование в колледже. А обучение оплачивал ее отец.

«Я буду по-настоящему счастлив. Я вот уже четыре года пытаюсь увидеться с Меган лицом к лицу в суде. К тому же я хотел бы защитить свою старшую дочь», — отметил отец Меган Маркл в беседе с Grazia.

Напомним, ранее Меган Маркл отсудила у сестры 75 тысяч долларов.

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