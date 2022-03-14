«Один с Лехой»: Костенко впервые доверила Тарасову заботы о маленьком сыне

Дмитрий Тарасов рассказал, как проводит время с наследником в отсутствие мамы мальчика.

Бывший футболист Дмитрий Тарасов в браке с моделью Анастасией Костенко воспитывает троих маленьких детей — дочерей Милану и Еву и сына Лешу.

Мальчику пока только несколько месяцев. Но Анастасия Костенко решила, что вполне может доверить мужу заботы о сыне.

В своем семейном телеграм-канале Костенко и Тарасов рассказали, как у них проходит этот понедельник, 14 марта.

«Всем доброе утро, — поприветствовал подписчиков Дмитрий Тарасов. — Мама поехала у нас к зубному. И я впервые остался один с Лехой. Вот Леха, сейчас мы будем кушать. А потом пойдем гулять. Мама, мы тебя ждем. У нас все норм».

Затем в телеграм-канал вышла на связь Настя Костенко. Она рассказала, что сцедила для сына молочко и поехала к врачу.

Дмитрий Тарасов в ответном видео попросил жену не волноваться и рассказал, что уже отправился на прогулку с сыном. Кроха тут же уснул в коляске.

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