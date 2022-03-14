«В услужении никого не было»: Галкин вспомнил, как жил с Аллой на квартире в Москве

Алла Пугачева старается баловать семью блюдами домашней кухни. Питаются дети Примадонны — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза — просто, без изысков. На завтрак бутерброды с колбаской и сыром, каша манная или овсяная, на обед — суп с вермишелью, сосиски с гречкой.

А вот шоумен Максим Галкин просто в восторге от узбекского блюда, которое для него готовит Примадонна, — домляму из молодого барашка с овощами. В одном из своих интервью шоумен как-то вспомнил о жизни с Аллой в городской квартире, еще до переезда в загородный особняк.

«Когда мы жили на квартире в Москве, у нас вообще никого не было в услужении. Мы сами все делали по дому. В этом был определенный кайф», — говорил Максим Галкин в интервью для YouTube-шоу с Арманом Давлетяроввым.

Правда, потом, уже с появлением в семье детей — двойняшек Гарри и Лизы, которым сейчас по восемь лет, — Примадонне пришлось набрать штат помощников. Кто-то же должен был помогать ей с малышами. У двойняшек есть молодая нянечка Оксана, которую Алла Борисовна называет Мэри Поппинс.

А уже после того, как семейство обосновалось в подмосковном замке в деревне Грязь, певица наняла и личного водителя. Шофер, кстати, возит двойняшек в школу, курсируя между особняком и элитной гимназией, в которой учатся дети Примадонны.

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